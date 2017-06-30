Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с украинского «Нафтогаза» $1,7 млрд в пользу «Газпрома».

Такую оценку на основе промежуточного решения суда привел глава российской компании Алексей Миллер, сообщает «Интерфакс».

«Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с “Нафтогаза” в пользу “Газпрома” превышают $1,7 млрд», – сказал Миллер, добавив, что компания обжалует решение арбитража.

В конце мая суд в Стокгольме вынес промежуточное решение по иску украинской компании к «Газпрому», постановив пересмотреть цену контракта для «Нафтогаза».

Компании обменялись встречными исками в 2014 году. Украинская сторона требовала взыскать $6 млрд, переплаченных, по мнению Киева, за газ, к августу 2016 года сумма требований выросла до $14 млрд.

«Газпром» требовал около $32 млрд за недобор газа в третьем квартале 2015 года по условию «бери или плати» (take-or-pay).