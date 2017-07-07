Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко, обвиняемого по делу о катастрофе самолета Falcon, в которой погиб глава Total Кристоф де Маржери. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под амнистию также попал инженер аэропортной службы Владимир Леденев.

Прокуратура просила приговорить Мартыненко к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. Аналогичный срок сторона обвинения запросила для инженера аэродромной службы Внуково Владимира Леденева.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Мартыненко и Леденев признали вину в июле 2016 года.

Самолет Falcon разбился в ночь на 21 октября 2014 года во Внуково, столкнувшись со снегоуборочной машиной. В результате катастрофы погиб глава Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа.

Трое других фигурантов дела, диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова, своей вины не признают.

Изначально по делу также проходила диспетчер-стажер Светлана Кривсун, вскоре после начала следствия из-за стресса у нее случился выкидыш. В январе 2016 года после дополнительного расследования с Кривсун сняли все обвинения, в ее действиях не нашли состава преступления.