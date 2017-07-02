27 июня ушел из жизни Питер Бергер. Автор одной из десяти самых влиятельных книг по социологии по версии Международной социологической ассоциации – академического бестселлера «Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания», написанного вместе с Томасом Лукманом. Книги о том, что реальность, в которой мы живем, конструируется обществом. И это касается не только политических взглядов и морали, но и физиологии и вкусов – всего, что раньше отдавалось на откуп биологам и нейрофизиологам. Сегодня этот манифест социального конструктивизма читают на первых курсах университетов, и вместе с расширением исследовательских возможностей во всех науках его актуальность только растет.

Гораздо менее Бергер известен другим своим достижением – как один из создателей теории секуляризации, объясняющей, что происходит с религией в современном мире. Большинство его книг – а все они с трудом уместились бы на книжной полке – именно об этом. В последние годы свой длинной насыщенной жизни он вел блог «Религия и другие причуды» (Religion and other Curiosities), где понятным языком говорил о сложных явлениях религиозной и политической жизни Америки и не только.

Социолог по случайности

Сам путь Бергера в науке – яркий пример возросшей актуальности социологического взгляда на мир после Второй мировой войны. Его семья, подобно тысячам других, эмигрировала из предвоенной Австрии сначала в Палестину, а затем в США.