В отношении экс-лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен открыли расследование в злоупотреблении доверием, передает Reuters.

Как уточняет AFP, речь идет о финансовых вопросах Европарламента. В частности, пишет издание L' Est Républicain, Ле Пен подозревают в том, что ее партия платила зарплаты помощникам евродепутатов, которые на самом деле не работали в парламенте. Сама Ле Пен свою вину отрицает и называет дело политически мотивированным.

В частности, по версии следствия, деньги получали телохранитель Ле Пен Тьерри Лежье и руководительница ее канцелярии Катрин Гризе, их уже допросили. Гризе предъявили обвинения в присвоении средств, незаконно полученных путем превышения должностных полномочий. Лежье обвинения пока не предъявляли.

Всего в деле фигурируют 17 депутатов «Нацфронта», расследование ведется с 2015 года. Одним из фигурантов выступает гражданский муж Ле Пен, Луи Альо. По данным Европарламента, ущерб от оформления фиктивных служащих составил около €5 млн.