Суд арестовал задержанных на территории Украины российских пограничников на 15 суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу.

Ведомство 30 июня сообщило, что задержало в Херсонской области двух россиян без документов, они представились сотрудниками пограничной службы ФСБ.

По их словам, они «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины».

ФСБ позднее направила украинской стороне запрос о своих сотрудниках, уточняли в погранслужбе Украины.

Таким образом, считает украинское ведомство, российская спецслужба «формально подтвердила», что это ее «военнослужащие потерялись» на Украине. Официально ФСБ не комментировала произошедшее.