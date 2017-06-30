Суд арестовал задержанных на территории Украины российских пограничников на 15 суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу.
Ведомство 30 июня сообщило, что задержало в Херсонской области двух россиян без документов, они представились сотрудниками пограничной службы ФСБ.
По их словам, они «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины».
ФСБ позднее направила украинской стороне запрос о своих сотрудниках, уточняли в погранслужбе Украины.
Таким образом, считает украинское ведомство, российская спецслужба «формально подтвердила», что это ее «военнослужащие потерялись» на Украине. Официально ФСБ не комментировала произошедшее.
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