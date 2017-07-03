Уже в ближайшие годы беспилотные машины станут вытеснять традиционные. К 2025 году, по оценке Boston Consulting Group, около 0,5% автомобилей будут ездить на автопилоте, к 2035-му – почти 10%. Глобальный экономический эффект индустрии, считает Intel, к 2035 году составит $800 млрд, к 2050 году – около $7 трлн.

Испытания таких автомобилей проходят в целом ряде стран. Потенциально это перспективный рынок и для Индии – стране с миллиардным населением, миллионными продажами машин и дорожной сетью, которая является одной из самых протяженных в мире.

Сейчас там создают свои прототипы – один из них в начале 2017 года анонсировала Tata. Технология привлекает сотни стартапов (около 700 приняли участие в конкурсе по созданию беспилотных машин, который организовал автопроизводитель Mahindra). Согласно опросам, ездить в таких машинах готово большинство взрослого населения – более 80%.

Однако лидеры индустрии не скрывают скепсиса. Их главный аргумент – хаос на индийских дорогах. Бывший глава Uber Трэвис Каланик, комментируя эту тему, заявил, что Индия станет последней страной, где появятся машины на автопилоте: «Вы вообще видели, как там ездят?». «Не думаю, что в такой стране, как Индия, как уже говорил Трэвис, мы увидим полностью автоматизированные машины», – дипломатично высказался по этому же поводу главный исполнительный директор Google Сандар Пичай.