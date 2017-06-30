Руководству «Системы» сложно понять, с чем связана «атака на компанию», сообщил в интервью РБК глава АФК Михаил Шамолин.

По его словам, компанию нельзя обвинить в нелояльности к России. Отвечая на вопрос, допускает ли он, что «у нелояльной компании могут быть арестованы активы исключительно по политическим мотивам», Шамолин сказал:

«Если бы была какая-то логика, которую обсуждали бы в прессе, что компания вела себя неправильно – по понятиям – и к ней предъявляют после этого претензии. Я не говорю, что это правильно, но это можно было бы хоть как-то понять. Но в данном случае, такие претензии понятийного плана к нам предъявить нельзя».

Как отмечает РБК, это первое интервью Шамолина после ареста 32% акций МТС, принадлежащих «Системе». Решение об аресте активов принял в рамках иска «Роснефти», связанного с реорганизацией «Башнефти».

Заметка дополняется.