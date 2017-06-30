Руководству «Системы» сложно понять, с чем связана «атака на компанию», сообщил в интервью РБК глава АФК Михаил Шамолин.

По его словам, компанию нельзя обвинить в нелояльности к России. Отвечая на вопрос, допускает ли он, что «у нелояльной компании могут быть арестованы активы исключительно по политическим мотивам», Шамолин сказал:

«Если бы была какая-то логика, которую обсуждали бы в прессе, что компания вела себя неправильно – по понятиям – и к ней предъявляют после этого претензии. Я не говорю, что это правильно, но это можно было бы хоть как-то понять. Но в данном случае, такие претензии понятийного плана к нам предъявить нельзя».

Как отмечает РБК, это первое интервью Шамолина после ареста 32% акций МТС, принадлежащих «Системе». Решение об аресте активов принял в рамках иска «Роснефти», связанного с реорганизацией «Башнефти».

На вопрос, не считает ли он, что конечная цель «атаки» на «Систему» – это «именно МТС», Шамолин ответил:

«Существует иск на 170 млрд рублей. Это очень большая сумма даже для АФК “Система”. В принципе, объем активов и денежных средств, которые аккумулированы в АФК за последние годы работы, достаточен, чтобы погасить даже такую сумму и при этом остаться работающим бизнесом. Гораздо меньшего, конечно, масштаба, но тем не менее это возможно».

По мнению Шамолина, цель иска – «эти деньги [170 млрд] получить». «Система» 22 июня предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке, как пояснил РБК глава компании, речь не идет о мировом соглашении:

«Мы предложили процедуру так называемой медиации с приглашением независимой международной экспертизы. С тем чтобы для начала оценить ущерб. Потому что вопрос номер один – где ущерб. Речь идет об огромной сумме денег. Вся “Башнефть” была куплена “Роснефтью” на приватизационном конкурсе за 335 млрд рублей, если я не ошибаюсь. То есть нам предъявляют иск на половину того, что было куплено. Какие бы реорганизации не происходили, даже теоретически предположить, что половина стоимости “Башнефти” ушла в связи с этой реорганизацией, я даже не знаю, как предполагать».

«Система» предлагает «привлечь независимого эксперта», который «просто оценит, какой ущерб был нанесен», сказал Шамолин.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК в начале мая, изначально требования составляли 106,6 млрд рублей, затем из увеличили до 170,6 млрд. По мнению «Роснефти», «Система» в 2014 году недобросовестно провела реорганизацию «Башнефти», владельцем которой компания Игоря Сечина стала осенью 2016 года.