Два сотрудника ФСБ сбились с маршрута и оказались на территории Украины. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по республике Крым, передает «Интерфакс».

«В ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления, сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня. Ведомство решает вопрос о возвращении сотрудников в Россию.

О задержании в Херсонской области двух россиян без документов ранее сообщила Госпогранслужба Украины. Отмечалось, что задержанные представились сотрудниками ФСБ, которые «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины».

Украинский суд арестовал задержанных на 15 суток.