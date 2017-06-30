Facebook запустил функцию «найти бесплатный Wi-Fi» во всех странах. Об этом сообщается на сайте компании.
Инструмент станет доступен пользователям приложения Facebook на iPhone и Android. Для того, чтобы заведение попало в список точек, предлагаемых социальной сетью, владелец должен указать на своей странице, что у них есть бесплатный Wi-Fi.
Функцию можно найти во вкладке «Еще» бокового меню мобильного приложения.
https://www.facebook.com/facebook/videos/10155980160956729/
Заметка дополняется.
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