Facebook запустил функцию «найти бесплатный Wi-Fi» во всех странах. Об этом сообщается на сайте компании.

Инструмент станет доступен пользователям приложения Facebook на iPhone и Android. Для того, чтобы заведение попало в список точек, предлагаемых социальной сетью, владелец должен указать на своей странице в социальной сети, что у них есть бесплатный Wi-Fi.

Функцию можно найти во вкладке «Еще» бокового меню мобильного приложения.

https://www.facebook.com/facebook/videos/10155980160956729/

Ранее этот инструмент был доступен только в некоторых странах. В компании отметили, что эта функция оказалась полезной не только для путешественников, но и для тех областей, «где плохо работает интернет через мобильную связь».