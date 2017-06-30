Власти Москвы не согласовали акцию «За свободный интернет», заявку на проведение которой подали представители партии ПАРНАС. Об этом ТАСС сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Данное публичное мероприятие не может быть согласовано с учетом масштабных мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, акции препятствуют ремонтные работы на улицах Москвы, добавили в мэрии.

Организаторы, в числе которых также указаны представители «Роскомсвободы», планировали провести 9 июля шествие в центре Москвы. Член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков пояснил, что акция направлена против досудебных блокировок сайтов, «закона о мессенджерах», «законов Яровой», запрета анонимайзеров и VPN, а также против «вседозволенности Роскомнадзора».

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Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект о запрете средств обхода интернет-блокировок, а также одобрила проект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров.

Кроме того, Роскомназдор ранее включил Telegram в реестр организаторов распространения информации. Это произошло после того, как создатель мессенджера Павел Дуров дал свое согласие.

По российскому законодательству, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения. При этом Дуров подчеркнул, что Telegram не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства ни при каких условиях.