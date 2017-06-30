Сбербанк повторно списал деньги с карт своих клиентов за совершенные ранее покупки. Об этом пишет vc.ru.

О проблеме сообщили пользователи твиттера. У большинства из них повторно сняли деньги за покупки от 27 июня.

https://twitter.com/HarukoChiiii/status/880841774025101312

В службе поддержки клиентам сообщили, что повторное списание денег связано с аварией.

https://twitter.com/Jesus_Christ_ru/status/880839651073941504?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fvc.ru%2Fn%2Fsber-error-jun30

В пресс-службе банка подтвердили RNS сбой в работе.

«Причина сбоя – на стороне банка-эквайера. Системы Сбербанка работают в штатном режиме. Возврат излишне списанных средств будет осуществлен в течение пяти дней», – пояснили в Сбербанке.

Ранее в июне в сети терминалов Сбербанка произошел масштабный сбой, проблемы возникли также при попытке совершить платежи через систему «Сбербанк Онлайн». Кроме того, на сбой в работе жаловались другие крупные российские банки.

В пресс-службе Сбербанка говорили, что инцидент связан с техническим сбоем. При этом «Медуза» позже узнала, что проблемы в работе банков возникли из-за особенностей системы блокировок Роскомнадзора.

Отмечалось, что владелец неизвестного заблокированного в России домена привязал к нему IP-адрес сервера авторизации «Русского стандарта».