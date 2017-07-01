Администрация президента созвала семинар для глав регионов, в которых в сентябре 2017 года пройдут выборы. Об этом РБК сообщил участник встречи.

«В целом, это был такой практикум со стороны правительства для тех, кто на выборы идет», – пояснил источник издания.

Мероприятие, запланированное на три дня, началось 29 июня. Как рассказал один из собеседников, на встрече обсуждали экономические вопросы. По словам другого, на «семинаре» рассказала, как «управляться с конкретными проблемами в их регионах». РБК отметило, что выборы в регионах участники встречи не обсуждали.

На мероприятии выступили министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов, глава Росавтодора Роман Старовойт, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, глава ФНС Михаил Мишустин и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Проведение этого семинара ранее анонсировала «Медуза». Сообщалось, что темой встречи станут сентябрьские выборы в регионах. В декабре 2016 года, как писало РБК, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко провел «семинар» для вице-губернаторов. Участники обсудили выборы президента России, который состоятся в 2018 году, а также обеспечение явки 70%.