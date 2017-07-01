Суд арестовал пятерых сотрудников управления Федеральной службы безопасности по Москве и области по делу о взятках. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в ФСБ.

Заместителя начальника 7-го межрайонного управления Алексея Круглова и оперативника Романа Надеждина подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (часть 6 статьи 290 УК РФ). Начальнику отделения управления ФСБ по городу Балашихе Денису Семенову, а также оперативникам Алексею Винокурову и Артуру Юсуфову инкриминируют посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Дело связано с АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева» (производит взрыватели для боеприпасов). Как установило следствие, сотрудники ФСБ при проверке выявили на предприятии нарушения, связанные с оформлением работников.

Фигуранты пригрозили директору предприятия Игорю Григорьеву, что на него могут завести дело об особо крупном мошенничестве или растрате (статья 159 или 160 УК РФ). При этом сотрудники ФСБ предложили руководителю заплатить по несколько миллионов рублей за каждую якобы трудоустроенную «мертвую душу».

Григорьев пожаловался в ФСБ и под руководством службы договорился снизить размер взятки до трех миллионов рублей.

«Передача оговоренной суммы состоялась в одном из ресторанов “Макдоналдс”. Однако вместо трех миллионов рублей полковник Круглов, которого тут же задержали, получил на миллион меньше и бумажную “куклу”», – отметил «Коммерсантъ».

Позже на рабочих местах задержали остальных подозреваемых. Надеждина и Винокурова, признавших вину и согласившихся сотрудничать со следствием, отправили под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признали. Их отправили в СИЗО на два месяца.

Как подчеркнул источник издания, в московском управлении ФСБ проводится масштабная антикоррупционная проверка, после которой могут произойти кадровые перестановки.

В мае о делу о посредничестве во взяточничестве арестовали сотрудника управления ФСБ по Москве и Московской области Станислава Гольева, рассказывали источники «Росбалта». Как установило следствие, Гольев был посредником при передачи взятки за непривлечение к ответственности руководителей нескольких учреждений культуры города Москвы.