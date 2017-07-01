Белый дом опубликовал данные о зарплатах сотрудников администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно документу, самая высокая зарплата у старшего советник Трампа Марка Хауса – $187 тысяч в год. Меньше всех зарабатывают директор Национального экономического совета и старший советник президента по экономической политике Гэри Кон, а также помощник президента США Кристофер Лидделл – по $30 тысяч в год.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер зарабатывает $179,7 тысяч в год, а его заместитель Сара Сандерс – $165 тысяч.

При этом в отчете сказано, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер, а также дочь президента США Иванка Трамп не получают зарплату.

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Иванка Трамп начала работать в Белом доме в качестве помощника президента в марте. Как писала The New York Times, у нее есть свой офис в Западном крыле Белого дома. При изначально сообщалось, что Иванка Трамп не будет получать зарплату.

Ее муж, Джаред Кушнер, в марте возглавил в Белом доме новое подразделение, направленное на модернизацию работы федерального правительства. В январе он был назначен советником президента США.