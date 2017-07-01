Власти США предупредили предприятия о хакерских атаках, нацеленных на энергетический и ядерный сектор страны. Об этом сказано в совместном докладе Департамент внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований, с которым ознакомилось Reuters.

Как сказано в документе, хакеры с мая используют фишинговые письма для сбора информации, с помощью которой они могут получить доступ к сетям интересующих их компаний.

Авторы доклада отметили, что хакеры «могли скомпрометировать своих жертв». О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется.

«Исторически сложилось, что киберактеры были стратегически направлены на энергетический сектор и преследовали разные цели, начиная от кибершпионажа и заканчивая возможностью нарушать работу энергетических систем в случае конфликта», – сказано в документе.

Представители Департамента внутренней безопасности и ФРБ отказались от комментариев.

27 июня началась масштабная кибератака вируса-вымогателя, известного как Petya.A или ExPetr. Атака началась с территории Украины и распространилась на некоторые страны Европы. В России от вируса, в частности, пострадали компьютеры «Роснефти» и «Башнефти», «Газпрома», а также нескольких банков, включая «Хоум кредит».