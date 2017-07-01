Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Национального космического совета, сообщает The Wall Street Journal.
Его возглавит вице-президент Майкл Пенс. Такой совет существовал при президенте США Джордже Буше-старшем. Работу организации прекратили в 1993 году.
Совет проведет обзор космической отрасли и будет давать президенту США рекомендации о политике в этой сфере, добавляет spaceflightnow.com.
В марте Трамп предложил сократить бюджет Американского космического агентства (NASA) на $200 млн и отменить несколько программ, в том числе высадку космического аппарата на спутник Юпитера Европу.
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