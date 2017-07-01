«Газпром» с 1 июля повысил оптовые цены для промышленности на 3,9%, сообщает «Интерфакс».
Это произошло после двухлетней заморозки, последний раз стоимость газа повышалась в июле 2015-го, уточняет агентство.
Летом прошлого года компания планировала увеличить цены на 2%, но Федеральная антимонопольная служба решила поменять методику формирования тарифов.
Как добавляет «Интерфакс», повышение с 1 июля «выведет цены на газ в России на уровень равной доходности с экспортом». Стоимость газа, пишет агентство, рассчитывается исходя из динамики цен контрактов «Газпрома» в Европе.
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