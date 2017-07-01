С 1 июля в России вступил в силу закон, который регулирует работу аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров), сообщается на сайте Роскомнадзора.

Документ запрещает владельцам таких сервисов распространять информацию, «причиняющую вред здоровью и развитию детей», данные, представляющие гостайну, а также материалы, содержащие призывы к терроризму и оправдывающие его.

Владельцем российского онлайн-кинотеатра может быть гражданин РФ или российское юридическое лицо, следует из закона. Иностранцы не могут прямо или косвенно владеть более 20% в таких компаниях.

Закон распространяется на аудиовизуальные сервисы, посещаемость которых превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки. Роскомнадзор включит их в специальный реестр.

Сетевые издания, поисковые системы и ресурсы с преимущественно пользовательским контентом (например, YouTube), под действие закона не попадают.