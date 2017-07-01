Комиссия США по ценным бумагам (SEC) обвинила гражданина Великобритании в многомилионном мошенничестве с площадкой по продаже биткоинов. Об этом сообщают The Guardian и CoinDesk.

По данным SEC, Ренвик Хэддоу, который живет в Нью-Йорке, «в попытке заинтересовать инвесторов» основал компанию Bitcoin Shop Inc. Он рекламировал ее как торговую платформу для криптовалюты.

Хэддоу удалось привлечь $5 млн, как пояснили в нью-йоркском департаменте SEC, инвесторы полагали, что «опытные руководители» площадки приведут их к быстрой прибыли. В действительности биржи Bitcoin Shop не существовало.

@widget type=post-embed id=84342

Как уточняет CoinDesk, в Великобритании Хэддоу на восемь лет был лишен права занимать руководящие должности. По данным SEC, в США он использовал поддельные удостоверения личности.