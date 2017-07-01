Киев планирует требовать от Москвы компенсацию убытков украинских портов из-за намерения России ограничить навигацию через Керченский пролив. Об этом пишет украинская Deutsche Welle со ссылкой на МИД Украины.

Одностороннее ограничение судоходства через пролив из-за Керченского моста Украина считает «противоправным деянием», которое, по мнению Киева, принесет 500 млн гривен ($20 млн) убытков.

Российский Минтранс, пишет DW, хотел бы запретить навигацию на 23 дня, чтобы установить опоры для моста. Как сказал изданию заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, это скажется на работе Бердянского и Мариупольского торговых портов в Азовском море.

Мост через Керченский пролив в Крым начали строить в 2016 году, его стоимость оценивается почти в 228 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства стала компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, эта же фирма построит железнодорожные подходы к мосту.