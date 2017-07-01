Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий сайтов с нелегальным контентом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно закону, блокировке подлежат ресурсы, «сходные до степени смешения» с уже заблокированными из-за неоднократного нарушения авторских и смежных прав.

Также закон обязывает поисковые системы удалять ссылки на «зеркала» из результатов выдачи. Госдума приняла законопроект 23 июня, 28 июня его одобрил Совет Федерации.

В России с 2015 года «пожизненно» блокируются сайты, которые неоднократно нарушили авторские права. Так, с января 2016-го «навечно» заблокирован RuTracker, с таким требованием в суд обратилось издательство «Эксмо», потребовавшее удалить раздачи нескольких книг.