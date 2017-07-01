Президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе реновации в Москве, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает снос старых пятиэтажек, если их жители проголосовали за участие в программе. Голосование через центры госуслуг и проект «Активный гражданин» закончилось 15 июня, по его итогам за снос проголосовали жители 4079 домов, а против – 460. На общих собраниях жильцов москвичи могут голосовать до 15 июля.

@widget type=post-embed id=80831

В начале июня Госдума приняла в закон поправки, согласно которым в программу попадут дома не выше девяти этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Также они предусматривают право владельцев квартир на компенсацию.