Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева выиграл главный приз Мюнхенского кинофестиваля (ARRI/Osram Award). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Звягинцев рассказал о контролируемом извне обществе, в котором каждый человек занят собой. Любовь и сопереживание как таковые в нем отсутствуют, но все же ими полностью наполнен этот мастерски созданный фильм», – сказали члены жюри.