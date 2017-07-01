Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева выиграл главный приз Мюнхенского кинофестиваля (ARRI/Osram Award). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Звягинцев рассказал о контролируемом извне обществе, в котором каждый человек занят собой. Любовь и сопереживание как таковые в нем отсутствуют, но все же ими полностью наполнен этот мастерски созданный фильм», – сказали члены жюри.

По их мнению, картина Звягинцева – это «впечатляющая история», рассказанная «без лишнего пафоса». 

Ранее «Нелюбовь» получила приз симпатий жюри Каннского кинофестиваля.

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