Эстонский суд арестовал бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и обороны государственной канцелярии Райне Ээнма. Об этом сообщает ERR.

По словам пресс-секретаря государственной прокуратуры Кадри Таммай, бывшего чиновника задержали 29 июня по подозрению в разглашении гостайны и секретной внешней информации.

Как отметило Eesti Ekspress, за неделю до ареста Ээнма уволили из государственной канцелярии.

Во время обыска у бывшего советника нашли засекреченные документы Полиции безопасности и Департамента информации Эстонии.

В прокуратуре не смогли «детально» прокомментировать задержание Ээнма, ссылаясь на «характер преступления».