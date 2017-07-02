Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что задумался о том, чтобы называть новости CNN не «фейковыми», а «мошенническими».

«Фейковые и мошеннические СМИ упорно работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен использовать соцсети. Но помните, я одержал победу на выборах 2016 года благодаря интервью, речам и социальным сетям. Я должен был побороть фейковые новости, что я и сделал. Мы продолжим побеждать!», – добавил президент.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что использование социальных сетей необходимо для президента в современных условиях.

Трамп неоднократно обвинял телеканал в публикации «фейковых новостей». В частности, 23 июня CNN удалил материал о якобы проводимом Сенатом расследовании о предполагаемых связях советника Трампа Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Это случилось после того, как стало известно, что расследование не проводится.

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Редакция признала материал «не отвечающим стандартам CNN», принесла извинения Скарамуччи, а также уволила трех журналистов, работавших над публикацией. Трамп тогда удивился действиям редакции и написал в твиттере: «Но как же быть с остальными ложными историями, которые они публикуют? Фейковые новости!»