Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что задумался о том, чтобы называть новости CNN не «фейковыми», а «мошенническими».

«Фейковые и мошеннические СМИ упорно работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен использовать соцсети. Но помните, я одержал победу на выборах 2016 года благодаря интервью, речам и социальным сетям. Я должен был побороть фейковые новости, что я и сделал. Мы продолжим побеждать!», – добавил президент.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что использование социальных сетей необходимо для президента в современных условиях.

Заметка дополняется.