При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане, по предварительным данным МВД, погибли десять человек, девять госпитализированы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным регионального отделения МЧС, погибли семь человек, еще 11 человек пострадали.

Инцидент произошел в 0:40 в девяти километрах от города Заинск. Автобус «Неоплан», который выполнял рейс из Самары в Ижевск, столкнулся с КамАЗом, после чего опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

На месте аварии работают пожарные и спасатели. Причины происшествия пока не установлены.