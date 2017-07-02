Число погибших при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане увеличилось до 13. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, количество госпитализированных осталось прежним – 12 человек. В Минздраве Татарстана подтвердили эту информацию, добавив, что еще троих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Среди погибших – два ребенка. Всего в автобусе, по данным МЧС, находились 28 человек.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Автобус «Неоплан», следовавший по рейсу Самара – Ижевск, столкнулся с КамАЗом в девяти километрах от города Заинск. После столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Изначально сообщалось о 10 погибших. Отмечалось, что водитель автобуса выжил и дал показания.

Причины происшествия пока не называются. На месте аварии завершились следственные действия, спасатели начали извлекать из автобуса тела погибших. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).