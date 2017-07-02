Число погибших при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане увеличилось до 13. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, количество госпитализированных осталось прежнем – 12 человек. Среди погибших – два ребенка. Всего в автобусе, по данным МЧС, находились 28 человек.
Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Автобус, следовавший по рейсу Самара – Ижевск, столкнулся с КамАЗом в девяти километрах от города Заинск.
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