Россия в первой половине 2017 года нарастила добычу нефти и газа. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, передает «Интерфакс».

Объем нефтедобычи в январе-июне увеличился на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 272,29 млн тонн (около 11,03 млн баррелей в сутки). В июне добыча нефти выросла на 0,9% в годовом выражении до 44,8 млн тонн (10,95 млн баррелей в сутки).

По отношению к октябрю 2016 года нефтедобыча в России в июне снизилась на 5,7%. Именно октябрь принят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель.

Объем добычи газа за первые шесть месяцев 2017 года увеличился на 11,3% до 342,54 млрд кубометров. В июне газодобыча подскочила на 20,6% к тому же месяцу прошлого года и составила 51,28 млрд кубометров.

25 мая страны ОПЕК договорились продлить действие соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев, до конца марта 2018 года. Позднее страны, не входящие в картель, поддержали это решение. В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.