Столкновение пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане могло произойти из-за того, что водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, центральный аппарат СК взял под контроль дело об аварии. Петренко также подтвердила, что в ДТП, по предварительным данным, погибли 13 человек, в том числе двое детей. Тела восьми погибших уже извлекли из автобуса.

Пострадали в аварии еще 15 человек, 12 из них до сих пор находятся в больницах, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Список пострадавших ранее опубликовало информагентство «Удмуртия».

Авария произошла в ночь на 2 июля в девяти километрах от города Заинск. Пассажирский автобус, выполнявший рейс Самара – Ижевск, столкнулся с КамАЗом, после чего опрокинулся и загорелся. По данным республиканского МВД, автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом.

После аварии управление СК по Татарстану возбудило два уголовных дела: по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ) и по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В республике 2 июля объявлен днем траура.