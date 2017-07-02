Заур Дадаев, признанный виновным по делу об убийстве Бориса Немцова, прокомментировал решение присяжных. Монолог Дадаева, с которым поговорила член Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиева, опубликован на сайте телеканала «Дождь».

«Я не виновный, если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, признательные показания дал под пытками. <…> Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля», – заявил Дадаев.

Он добавил, что сидит «за самое громкое преступление, которое не совершал», а присяжных по делу «продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили». «Я верю в Аллаха, все, что происходит, это наказание, может, я нагрешил слишком. Может, мне нужно было коров пасти, а не 11 лет по лесам бегать, Россию защищать», – сказал Дадаев.

29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными Дадаева и еще четверых фигурантов дела об убийстве Немцова. По мнению присяжных, ни один из них не заслуживает снисхождения. Кроме Дадаева, по делу проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Адвокат Дадаева сразу заявил, что вердикт присяжных был сфальсифицирован.

Бориса Немцова убили в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следствия, заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а непосредственным исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев. Сторона потерпевших считает, что убийство Немцова организовал экс-командир «Севера» Руслан Геремеев. Он проходит по делу в качестве свидетеля, но на заседание суда не явился, и заочные обвинения ему не предъявлялись.