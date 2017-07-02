Заур Дадаев, признанный виновным по делу об убийстве Бориса Немцова, прокомментировал решение присяжных. Монолог Дадаева, с которым поговорила член Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиева, опубликован на сайте телеканала «Дождь».

«Я не виновный, если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, признательные показания дал под пытками. <…> Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля», – заявил Дадаев.