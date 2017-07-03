28 июня Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации. Но вряд конечная цель регулятора заключалась именно в этом. Рано или поздно силовики обратятся к Telegram за сотрудничеством. И тогда нас ждет новый раунд противостояния Павла Дурова с властями, после которого блокировка мессенджера станет реальностью. Как поведут себя российские пользователи Telegram? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попросили журналиста и автора популярного Telegram-канала о технологиях Андрея Бродецкого рассказать, к чему привели блокировки популярных интернет-сервисов в других странах.

Заразительный пример

В мае украинские власти заблокировали доступ к российским соцсетям – «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «Яндексу» и Mail.ru. Естественно, после этого украинцы не стали меньше сидеть в интернете. Их активность распределилась между другими соцсетями. Например, аудитория украинского Facebook с тех пор выросла на треть – с 7,5 до до 10 миллионов пользователей. По данным провайдера Киевстар, после блокировок пользовательский трафик на Facebook, YouTube, Twitter и Instagram вырос на 30–60%, а на использование VPN-сервисов (virtual private network) для обхода блокировок – сразу на 250%. Программы, позволяющие обходить блокировки, резко поднялись в топе украинских магазинов приложений для Android и iOS.

Последнее означает, что многие украинцы продолжили пользоваться привычными для себя ресурсами. Но несмотря на легкость обхода блокировки, ежедневная посещаемость «ВКонтакте» и «Одноклассников» упала до уровня 35–40% от обычной.

Украина – не единственный пример. Еще в феврале прошлого года авторитарное правительство Уганды заблокировало на время выборов Facebook, Twitter, WhatsApp и сервис мобильных платежей. В ответ угандийцы начали массово устанавливать браузер Tor и популярный VPN-сервис Psiphon. Только за первые сутки после блокировок его установили 15% интернет-пользователей Уганды. VPN-сервисы оккупировали 12 первых позиций в рейтинге самых скачиваемых приложений. В отличие от украинских властей, в Уганде правительство лишило своих граждан сразу всех популярных социальных сервисов, и у тех не было другого выбора, кроме как обходить блокировки.

Нельзя не вспомнить и опыт Китая. Обычно, когда речь заходит об ограничении интернета, эту страну приводят в пример первой. В КНР заблокированы Facebook, Twitter, YouTube и Google. Но пользователей китайского интернета это не особенно беспокоит. Все дело в том, что у них есть аналоги, ничем не уступающие американским сервисам, – свои соцсети, микроблоги и видеохостинги. Некоторые китайские сервисы даже превосходят иностранных конкурентов. Например, WeChat по функциональности даст фору любому западному мессенджеру, а платформы для страшно популярного в Китае видеостриминга и вовсе не имеют аналогов на Западе. Все китайские социальные сервисы сотрудничают с местными спецслужбами – иначе нельзя. Но в Китае пользователи менее трепетно относятся к приватности и своим персональным данным.

В Иране из-за американского происхождения заблокированы Facebook и Twitter, из-за израильского – Viber. Желающие могут пользоваться этими сервисами через VPN. Но большинство иранцев предпочитают доступные сервисы – Telegram и Instagram. Мессенджером Дурова в Иране пользуются 40 миллионов человек – почти половина населения. Это главная платформа для новостей и политической агитации в стране.

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Обойти или уйти

В случае блокировки популярного интернет-сервиса у его пользователей есть выбор: обойти блокировку или начать пользоваться каким-то другим продуктом. И здесь важны сразу несколько очевидных факторов – кроме лояльности пользователя к сервису и наличия альтернатив, это – простота обхода блокировки.

Технически обойти ее, как правило, несложно. В случае с Telegram для этого можно воспользоваться встроенной опцией прокси, которая появилась в последнем обновлении сервиса. Чтобы включить прокси в десктопном клиенте, надо зайти в раздел «Connection type» в настройках, выбрать опцию «TCP with custom socks5-proxy», указать адрес SOCKS-сервера и включить использование IP6. Адреса бесплатных прокси-серверов легко найти в интернете, например на сайтах spys.ru или sockslist.net. В мобильном приложении прокси включается в разделе настроек «Data and Storage». Этими настройками можно поделиться в несколько кликов.

Другой способ обойти блокировки, по примеру угандийцев, – использовать VPN. Это технология, создающая зашифрованное соединение между вашим устройством и своим сервером, через который будет проходит весь ваш трафик. Даже провайдер не сможет узнать, на какие сайты вы заходите. Все, что будет ему известно – адрес вашего VPN-сервера.

В интернете можно найти множество VPN-решений для смартфонов и десктопов. Подойдет любое: ZenMate, VPNMaster, NordVPN, Hola, TunnelBear, FreeOpenVPN. Бесплатные решения дают ограниченную скорость соединения, могут показывать рекламу и передавать данные пользователей сторонним лицам. Поэтому лучше использовать платный VPN. Здесь можно найти неплохие скидки на платные VPN-сервисы. Кроме того, можно арендовать собственный виртуальный сервер с адресом в любой удобной стране за $5–10 в месяц.

Российские власти, впрочем, пытаются прикрыть эту лазейку: недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усложнит для россиян обход блокировок. Согласно ему, провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам и сервисам, позволяющим обходить блокировки, а поисковые системы должны будут скрывать в выдаче ссылки на заблокированные ресурсы – чтобы их нельзя было даже найти через Google.

Конечно, Роскомнадзор может составить список популярных VPN-сервисов и заставить провайдеров заблокировать к ним доступ. Но это будет бесконечная игра в кошки-мышки – на месте запрещенных сервисов будут появляться новые, бурно расцветет рынок приватных VPN-серверов. Заблокировать отдельные ресурсы можно, но нельзя заблокировать технологию.

Сетевой эффект

Власти никогда не смогут полностью запретить Telegram в России – лазейки всегда найдутся, так устроен интернет. Но государство может максимально усложнить к нему доступ. И этого может оказаться достаточно, чтобы отсечь большую часть аудитории. Сверхважный фактор, который нужно иметь в виду: ценность социального сервиса для пользователя определяется количеством социальных связей в нем. Это называется сетевой эффект или закон Меткалфа. Люди пользуются теми мессенджерами и соцсетями, которыми пользуется большинство их друзей.

Объясню на личном примере. Я живу в Киеве. После блокировки «ВКонтакте» далеко не все мои друзья начали заморачиваться обходом блокировок. А те, кто установил VPN, все равно стали заходить в соцсеть реже – лишняя операция создает неудобство. Личные и групповые переписки тут же перешли в Facebook и Telegram, фото – в Instagram. В итоге ценность «ВКонтакте» для меня сильно снизилась – какой смысл заходить туда, если друзья перенесли активность в другие соцсети? Подобный исход пользователей может ждать и Telegram в случае его блокировки в России.

Даже продвинутые пользователи, которые проберутся через двойную блокировку (Telegram и VPN), будут пользоваться приложением реже. Альтернатив Telegram – десятки. Многие пользователи перейдут на сервисы, где не будет проблем с прокси, VPN и ограничениями скорости. Чем больше людей уйдет, тем меньше ценности Telegram будет представлять для тех, кто останется. Никто не будет сидеть в мессенджере с пустым контакт-листом назло государству.

В Китае людей мало волнуют блокировки американских соцсетей, потому что у них есть прекрасные китайские аналоги. В Уганде все поставили VPN, потому что альтернатив просто не было. На Украине кто-то ушел в другие соцсети, кто-то остался во «ВКонтакте», но посещаемость соцсети в итоге упала более чем в два раза. Скорее всего, Telegram в России ждет подобный сценарий.