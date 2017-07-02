По делу об аварии с пассажирским автобусом в Татарстане задержана генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА), которому принадлежал автобус. Об этом говорится в пресс-релизе республиканского управления Следственного комитета.

Имя главы корпорации в сообщении СК не уточняется. В интернет-справочниках генеральным директором ЕКА называется Оксана Никитина. Сама Никитина заявила «Интерфаксу», что комментировать дело не будет до официального разрешения правоохранительных органов: «Пока все, что нам известно – тайна следствия».

В самой ЕКА проводятся обыски, указали в СК. Кроме того, устанавливаются причины аварии; по предварительной версии, водителя автобуса могли ослепить фары грузовика. Помощник руководителя управления СК по Татарстану Эльвира Газизова также говорила, что водитель мог заснуть за рулем или не справиться с управлением при обгоне.

В результате ДТП погибли 14 человек, из них двое детей. Еще 12 человек с различными травмами находятся в больницах, еще трое не пострадали. В Татарстане 2 июля объявлено днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

Авария произошла в ночь на 2 июля в девяти километрах от города Заинска. Автобус «Неоплан», ехавший из Самары в Ижевск, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении КамАЗом, буксирующим на жесткой сцепке грузовой автомобиль «МАН». После столкновения автобус перевернулся и загорелся.

https://www.youtube.com/watch?v=_KQv8ktVksQ

После аварии управление СК по Татарстану возбудило два уголовных дела: по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ) и по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).