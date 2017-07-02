Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в российский бюджет 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 2 июля.

Согласно корректировкам, дефицит бюджета в текущем году составит 2,1% ВВП вместо ранее планируемых 3,2% ВВП. Прогнозируемая инфляция окажется на уровне 3,8% вместо ожидавшихся 4%, а прогноз по цене на нефть повышен с $40 до $45,6.

Поправки, среди прочего, предусматривают выделение дополнительных 10 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства и докапитализацию Россельхозбанка на 25 млрд рублей. Кроме того, на дотации регионам выделили дополнительные 660 млн рублей, на финансирование автомобильной трассы «Таврида» в Крыму – более 900 млн рублей. Ранее РБК также подсчитало, что секретная часть бюджета увеличилась на 1,7 млрд рублей.

Госдума одобрила поправки 21 июня, Совет Федерации – 28 июня.