Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере ролик, на котором он «избивает» человека с логотипом телеканала CNN вместо лица.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/881503147168071680

Как указывает ТАСС, для смонтированного видеоролика Трамп, скорее всего, использовал запись передачи WrestleMania 2007 года. На этой записи – «борьба» Трампа с главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

Ранее 2 июля президент написал в твиттере, что намерен называть новости CNN не «фейковыми», а «мошенническими». До этого он не раз обвинял телеканал в недостоверных публикациях, касающихся Трампа.

23 июня CNN удалил статью об интересе Конгресса к встрече между советником Трампа Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Источники канала до этого утверждали, что Скарамуччи и Дмитриев обсуждали смягчение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

Позднее редакция телеканала признала материал «не отвечающим стандартам CNN», принесла извинения Скарамуччи и уволила трех журналистов, работавших над публикацией. Кроме того, CNN ужесточил правила публикации материалов о России.