Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере ролик, на котором он «избивает» человека с логотипом телеканала CNN вместо лица.
Ранее 2 июля Трамп написал в твиттере, что будет называть новости CNN не «фейковыми», а «мошенническими».
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/881503147168071680
Заметка дополняется.
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