Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере ролик, на котором он «избивает» человека с логотипом телеканала CNN вместо лица.

Ранее 2 июля Трамп написал в твиттере, что будет называть новости CNN не «фейковыми», а «мошенническими».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/881503147168071680

Заметка дополняется.