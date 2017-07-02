В Сирии выпустили первую банкноту с изображением президента арабской республики Башара Асада. Его портрет появился на купюрах номиналом две тысячи сирийских фунтов (около $10), передает Al Sura.

https://twitter.com/AlSuraEnglish/status/881512563871055872

Две тысячи фунтов – самый большой номинал для сирийских банкнот. До этой купюры самой большой по номиналу была тысячефунтовая.

Новые банкноты с портретом Асада выпущены в обращение 2 июля в Дамаске и некоторых провинциях Сирии, передает Reuters. В сирийском центробанке отметили, что эти купюры напечатали достаточно давно, но в обращение поступили не сразу – из-за войны и колебаний валютных курсов.

Изображение Хафеза Асада, отца нынешнего президента, чеканилось на монетах и печаталось на тысячефунтовых банкнотах устаревшего дизайна (пока они еще имеются в обращении). Башар Асад в середине 2015 года распорядился убрать с купюр портрет своего отца.