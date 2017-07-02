У пассажирского автобуса, попавшего в аварию в Татарстане, после столкновения с грузовым автомобилем оторвалось переднее колесо, а затем загорелся бензобак. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков, передает РИА Новости.

«Конструктивная особенность этого автобуса – у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться. Произошло возгорание», – пояснил он.

В МВД установили, что автобус опрокинулся на правый бок, поэтому его двери оказались заблокированы. После этого огонь распространился по салону за несколько секунд.

В «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА), которой принадлежит автобус, рассказали, что перед поездкой его проверили, передает «Прайм». «Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный», – отметила президент ЕКА Фэния Хакимова. Она добавила, что управлял автобусом лучший экипаж на маршруте Самара – Ижевск.

ДТП произошло в ночь на 2 июля в девяти километрах от города Заинска. Автобус, где находились 29 человек, в том числе водитель, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении КамАЗом, буксирующим на жесткой сцепке грузовой автомобиль «МАН». После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В аварии погибли 14 человек, среди них двое детей, еще 12 человек пострадали.

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В связи с аварией возбуждены два уголовных дела: по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ) и по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сообщалось, что по делу уже задержана генеральный директор ЕКА Оксана Никитина, а также водители автобуса и грузовика. В СК рассматривают несколько возможных причин ДТП: водителя автобуса могли ослепить фары грузовика, он мог заснуть за рулем или не справиться с управлением при обгоне.