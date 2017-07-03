Практически весь процесс по делу об убийстве Бориса Немцова проходил под аккомпанемент комментариев ультраконспирологов во главе с Андреем Илларионовым, настаивавших на том, что обвинение сфальсифицировано, и что даже близкие к Немцову люди от его дочери Жанны до Ильи Яшина зачем-то подыгрывают фальсификаторам, покрывая реальных убийц. Конспирология всегда балансирует на грани безумия, и чем более въедливо Илларионов интересовался у Яшина, почему тот путается в собственных воспоминаниях о ночи убийства, тем больше это напоминало весь корпус аналогичных исследований всех времен – от «высаживались ли американцы на Луне» до «покончил ли с собой Гитлер на самом деле».

Публичные противники «чеченской» версии убийства – среди них стоит выделить петербургского юриста Игоря Мурзина, на материалы которого чаще всего ссылались Илларионов и его сторонники, – выглядели, по крайней мере, невольными помощниками чеченского МВД. Ну да, публичная защита бывает и такая, когда самые фантастические версии, вбрасываемые по ходу расследования, не столько несут альтернативную («настоящую») правду, сколько создают у аудитории впечатление, что настоящей правды никто никогда не узнает. Таким приемом часто пользуется российская официальная пропаганда, когда она пытается отвести от России подозрения в самых скандальных сюжетах вроде малайзийского «боинга».

Но сейчас, после вынесения присяжными вердикта в отношении чеченских полицейских, обвиняемых в убийстве Немцова, победителями выглядят именно конспирологи. Произошел какой-то перелом – до сих пор официальная версия убийства Немцова существовала в недооформленном виде, подразумевавшем, что следствие действует в заданных ему политических границах. То есть фигура водителя Руслана Мухудинова как заказчика убийства выглядела крайне сомнительной, но на это было очень легко сделать поправку – реальная неприкосновенность высшего чеченского руководства давно стала общеизвестным и неоспариваемым фактом, и половинчатость официального обвинения никаких принципиальных вопросов не вызывала. Ну да, московские силовики боятся трогать своих чеченских коллег на уровне Руслана Геремеева и выше, но уж на уровне-то исполнителей у них все в порядке.