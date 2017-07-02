Сборная Германии выиграла футбольный Кубок конфедераций, обыграв в финале команду Чили. Трансляция игры велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный мяч на 20 минуте забил нападающий Ларс Штиндль.

Ранее в матче за третье место Португалия обыграла Мексику со счетом 2:1.

Сборная России не смогла преодолеть групповой этап, победив Новую Зеландию (2:0), но уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Это международный турнир под эгидой ФИФА, в котором принимают участие восемь команд: победители шести континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира, а также сборная принимающей соревнование страны.

Турнир проводится раз в четыре года и считается «репетицией» перед футбольным чемпионатом мира, который в 2018 году также состоится в России.