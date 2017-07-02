Китай выразил США протест после захода американского эсминца USS Stethem в акваторию архипелага Сиша (Парасельские острова). Заявление опубликовал МИД КНР.

Как отмечается в документе, американский корабль вошел в территориальные воды КНР без согласия Пекина, нарушив соответствующие нормы международного права. Произошедшее в Китае назвали «серьезной военной и политической провокацией».

Китайская сторона, кроме того, направила в сторону эсминца свои военные истребители и корабли.

Ранее USS Stethem приблизился к входящему в архипелаг острову Тритон на 12 морских миль.

Архипелаг Сиша, а также несколько других островов – богатые углеводородами спорные территории в Южно-Китайском море, находящиеся под контролем КНР.

В июле 2016 года суд в Гааге отказал Китаю в «историческом праве» на острова. В КНР решили не признавать это решение.