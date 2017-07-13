В России зарегистрировано около 22 тысяч различных фондов, и каждый год появляется больше тысячи новых. Популярность этой формы собственности за последние шесть лет выросла вдвое. Фонды почти не контролируются, зато они могут безвозмездно принимать и передавать и имущество, экономить на налогах и не афишировать реальных собственников. Republic решил изучить, чем занимаются крупнейшие из российских фондов, которые формально не имеют отношения к государству. В топ-15 вошли организации с активами на сумму почти 200 млрд рублей.