Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свой пост, передает РБК со ссылкой на источники в Минкомсвяз и в самой компании.

По данным издания, контракт топ-менеджера закончился 1 июля и не будет продлен.

Федеральный чиновник также рассказал РБК, что 3 июля, предположительно, будет назначен временно исполняющий обязанности генерального директора. Как сообщает RNS, новой главой почтового оператора станет первый заместитель Страшнова Ольга Осина.

15 марта СК завел уголовное дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая в том числе занималась зарплатами и премиями в «Почте России». Ей вменяется часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следователей, Лаптева необоснованно отдала указания о выплате главе «Почты России» в 2014–2015 годах зарплаты в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.

Отмечалось, что Страшнов «косвенно фигурирует в деле», а его процессуальный статус зависит от показаний сотрудницы Минкомсвязи.

Осенью 2016 года прокуратура попросила завести в отношении Страшнова уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Его обвиняли в незаконном получении премии в размере 95,4 млн рублей. Глава компании отказался возвращать деньги, заявив, что бонусы ему начисляет государство.

В феврале в Следственный Комитет (СК) направили материалы для нового дела против топ-менеджера по той же статье. За 2014–2015 год Страшнов якобы потратил на премии для своих заместителей около 270 млн рублей, сообщая в отчетах в Минкомсвязи о прибылях «Почты России», хотя по факту, как выяснила прокуратура, компания приносила убытки.