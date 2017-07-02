Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свой пост, передает РБК со ссылкой на источники в Минкомсвязи в самой компании.
По данным издания, контракт топ-менеджера закончился 1 июля и не будет продлен.
Федеральный чиновник также рассказал РБК, что 3 июля, предположительно, будет назначен временно исполняющий обязанности генерального директора. Как сообщает RNS, новой главой почтового оператора станет первый заместитель Страшнова Ольга Осина.
Осенью 2016 года прокуратура попросила завести в отношении Страшнова уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему вменялось незаконное получение премии в размере 95,4 млн рублей.
Заметка дополняется.
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