Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свой пост, передает РБК со ссылкой на источники в Минкомсвязи в самой компании.

По данным издания, контракт топ-менеджера закончился 1 июля и не будет продлен.

Федеральный чиновник также рассказал РБК, что 3 июля, предположительно, будет назначен временно исполняющий обязанности генерального директора. Как сообщает RNS, новой главой почтового оператора станет первый заместитель Страшнова Ольга Осина.

Осенью 2016 года прокуратура попросила завести в отношении Страшнова уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему вменялось незаконное получение премии в размере 95,4 млн рублей.

Заметка дополняется.