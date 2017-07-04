Вопрос о том, чего вообще сегодня хочет «настоящий Игорь Иванович» волнует не только компанию АФК «Система», против которой подан иск на рекордную сумму в 170 млрд рублей. Это волнует инвесторов и бизнес, губернаторов и министров, «Газпром» и ЛУКОЙЛ – всех, кто понимает, от чего зависит инвестиционный климат в России и сохранность частной собственности как института. В споре с «Системой» мотивы Сечина кажутся непрозрачными и иррациональными, как писали Путину независимые директора компании. А самые пессимистично настроенные наблюдатели не исключают, что «Системе» пришел конец. Зачем Игорь Иванович все это затеял? «Получить актив» или «заработать денег» – это было бы самым простым, но не самым убедительным ответом. В нынешней истории, вне всяких сомнений, есть что-то очень персональное, что не позволяет ему отпустить Евтушенкова на протяжении вот уже многих лет.
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