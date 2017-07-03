АФК «Система» оценила свои арестованные активы как минимум на 65 млрд рублей дороже приведенных «Роснефтью» данных. Это следует из заявления «Системы» в Арбитражный суд Башкирии от 30 июня, с которым ознакомилось РБК.
По данным юристов финансовой группы, балансовая стоимость попавших под арест акций МТС составляет 197,3 млрд рублей (об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2017 года), а рыночная стоимость «Медси» – 47,9 млрд рублей. Такая цифра фигурирует в отчете Ernst & Young за апрель 2016 года. В АФК не уточнили, почему компания ссылается на прошлогоднюю оценку «Медси».
Таким образом, совокупная стоимость арестованных акций даже без учета БЭСК составляет около 250 млрд рублей, резюмируют ответчики.
«Роснефть» оценила активы в 185 млрд рублей: стоимость акций МТС – в 154 млрд, БЭСК – в 14 млрд, «Медси» – в 17 млрд.
Представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев отказался объяснять РБК систему оценки арестованных активов, но заметил, что суд с ней согласился.
В заявлении, кроме того, выражается несогласие с обоснованием ареста. Из документа следует, что обеспечительные меры нужны в том случае, если у должника отсутствуют активы для погашения долга. В то же время стоимость активов АФК составляет 1,1 трлн рублей и более чем в 6,5 раза превышает сумму иска.
«Система» также обжаловала арест активов в Восемнадцатом апелляционном суде Челябинска и подала жалобу на судебного пристава Ольгу Сталь, которая запретила АФК получать дивиденды по заблокированным акциям, и тем самым, как заявили ответчики, превысила наложенные судом обеспечительные меры.
26 июня арбитражный суд Башкортостана в рамках иска «Роснефти» к «Системе» наложил арест на активы «Системы» – 31,7% акций мобильного оператора МТС, 90,47% акций поставщика электроэнергии БЭСК и 100% акций сети медицинских клиник «Медси».
«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК в начале мая. По их данным, в 2014 году «Система» с нарушениями провела реорганизацию «Башнефти», владельцем которой компания Игоря Сечина стала осенью 2016 года. Изначально сумма иска составляла 106,6 млрд рублей, но затем увеличилась до 170,6 млрд.
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